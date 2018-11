Antenne Vorarlberg Hit-Tipp: Jess Glynne mit "All I Am"

Sie zählt zu den erfolgreichsten Pop-Acts des Jahres: Jess Glynne. Nach fünf aufeinanderfolgenden Nummer 1 Hits in den britischen Singlecharts und einem Grammy in der Tasche, überrascht sie uns mit ihrem nächsten Hit: „All I Am“.

Wieder einmal beweist sie ihre Stimmgewalt und singt im Song darüber, wie dankbar sie für alles ist, was sie hat. Ein energiegeladener Gute-Laune-Song, der sofort für Kribbeln in den Beinen sorgt. Dazu will man einfach tanzen! Der ANTENNE VORARLBERG – Hit-Tipp der Woche: Jess Glynne – „All I Am“.