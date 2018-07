Antenne Vorarlberg Hit-Tipp: Hugo Helmig mit "Please Don't Lie"

Mit "Please Don't Lie" und 25 Millionen Streams hat er dieses Jahr das erste Mal so richtig auf sich aufmerksam gemacht: Hugo Helmig!

Mit seiner brandneuen Single “Wild” will der Däne jetzt genau an diesen Erfolg anknüpfen: “So großartig die Erfahrung mit “Please Don’t Lie” auch war, umso merkwürdiger fühlt es sich an, auf einmal den Druck zu spüren mit einer neuen Single zurückzukommen”.