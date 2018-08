Antenne Vorarlberg Hit-Tipp: Jonas Blue feat. Jack and Jack mit "Rise"

Jonas Blue will hoch hinaus! In seiner neuen Sommerhymne „Rise“ beschreibt er gemeinsam mit dem Social-Media-Duo Jack & Jack den Weg vom No-Name zum Popstar.

Mit dem neuen Song will er an seine bereits lange Hit-Liste anknüpfen – das ist ihm definitiv gelungen. Wer auf der Suche nach Sommer-Vibes und sonnigen Gefühlen ist, sollte sich den fröhlichen Party-Hit unbedingt anhören. Vor allem die einzigartige Panflöten-Melodie bleibt einem sofort im Kopf! Der Antenne Vorarlberg – Hit-Tipp der Woche: Jonas Blue feat. Jack and Jack – “Rise”.