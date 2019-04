Antenne Vorarlberg – Hit-Tipp der Woche: Lady Gaga mit "Always Remember Us This Way"

Bereits mit dem Duett „Shallow“ landeten Lady Gaga und Bradley Cooper einen absoluten Mega-Hit.

Der Song aus dem Musical „A Star Is Born“ wurde sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Mit einer weiteren Ballade aus dem Soundtrack legt Gaga nun gefühlsmäßig noch einmal nach. „Always Remember Us This Way“ erzählt die Geschichte von einer schönen aber verflossenen Liebe, an die man sich gerne zurückerinnert. Gagas kräftige Stimme, gepaart mit melancholischen Klavierklängen verleihen dem Hit eine große Portion Gefühl und sorgen für einen Gänsehautmoment. Der ANTENNE VORARLBERG – Hit-Tipp der Woche: Lady Gaga – Always Remember Us This Way