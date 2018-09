Frischer – Moderner – Poppiger! Christina Stürmer ist zurück mit ihrer neuen Single „In ein paar Jahren“ und dabei fällt sofort auf, dass sich die 36-Jährige musikalisch ordentlich weiterentwickelt hat.

Dabei setzt sie mehr auf elektronische Beats, bleibt ihrem Stil aber Großteiles trotzdem treu. Der Song handelt von all den Momenten im Leben, egal ob gut oder auch mal weniger schön, an die man sich später einmal zurückerinnern wird. Einmal gehört bleibt uns auch ihr neuer Song in Erinnerung. Unser ANTENNE VORARLBERG Hit-Tipp der Woche: Christina Stürmer mit „In ein paar Jahren“