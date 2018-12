Antenne Vorarlberg Hit-Tipp der Woche: Avril Lavigne mit "Head Above Water"

Nach fünf Jahren Funkstille ist sie mit einem neuen Hit zurück: Avril Lavigne.

2014 erkrankte die Kanadierin an Borreliose und musste deshalb einige Zeit lang das Musikmachen pausieren. Ihren neuen Song hat sie im Krankenbett geschrieben. „Es fühlte sich an, als ob ich ertrinke“, erzählt sie in einem offenen Brief auf ihrer Webseite. Deshalb auch der Refrain „God, keep my head above water, don’t let me drown”. Die gefühlvolle Ballade gibt schon einmal einen Vorgeschmack auf das neuen Album, an dem Lavigne gerade arbeitet. Der Antenne Vorarlberg – Hit-Tipp der Woche: Avril Lavigne – “Head Above Water”