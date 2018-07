Antenne Vorarlberg Hit-Tipp: "Change your Mind" von ELI

Seine Karriere ist wirklich außergewöhnlich: ELI war zuerst als Straßenmusiker unterwegs, dann konnte er ein Straßen-Casting für sich entscheiden und ist somit zum Gesicht der deutschen Telekom-Werbekampagne geworden.

Dadurch hat sein neuester Song „Change Your Mind“ große Aufmerksamkeit bekommen und ist mittlerweile ein richtiger Hit! Seit seinem 12. Jahre Lebensjahr träumte Elias Breit, der sich als Künstler ELI nennt, davon, ein richtiger Star in der Musikbranche zu werden. Dieser Traum ist für ihn definitiv in Erfüllung gegangen. „Change Your Mind“ ist ein chilliger Hit auf leichten Gitarrenbeats, der sofort ins Ohr geht!