Antenne Vorarlberg fürs Montafon!

Ab sofort sendet Antenne Vorarlberg störungsfrei im Maurentobel- und Gortnieltunnel im Montafon.

Der Wunsch vieler Hörer war es, auf der Montafoner Straße durchgehend empfangbar zu sein. Deshalb hat der Radiosender sich für die technische Aufrüstung in den beiden Tunnels bemüht. Seit November ist der Sender somit auch im Maurentobel- und Gortnieltunnel zu empfangen. Damit sorgt ANTENNE VORARLBERG nicht nur für mehr Vielfalt im Montafon, sondern auch für mehr Verkehrssicherheit auf den Straßen in Vorarlberg. „Wir sind dem Wunsch unserer Hörer nachgekommen und können dank der neuen Frequenz in den beiden Tunnels die Autofahrerinnen und Autofahrer im Montafon mit aktuellen Verkehrsmeldungen, Blitzer und Unfallmeldungen über die gesamte Strecke der L188 ununterbrochen informieren.“, erklärt ANTENNE VORARLBERG – Geschäftsführer Mario Mally die Entscheidung.