Antauchen des Handicaptauchvereins Vorarlberg

„Gut Luft“ für 2023

Am Samstag den 06.05.2023 startete der Handicaptauchclub Vorarlberg HTCV, der seinen Sitz und seine Obfrau in Hörbranz hat, in die Tauchsaison 2023. Beim alten Rhein in Lustenau trafen sich Mitglieder, Taucher und Freunde des Vereins und die Temperaturfesten absolvierten gleich den ersten Ausflug unter die Wasseroberfläche. Das „Antauchen“ ist der eigentliche Beginn der Tauchserie im Freiwasser jedes Tauchvereins und wird immer gemeinsam gefeiert. Natürlich waren einige kälteunempfindliche Taucherinnen und Taucher schon vorher unter Wasser unterwegs, aber mit dem offiziellen „Antauchen“ wird das gemeinsame Vereinstauchen eröffnet. Mit dem Tauchergruß „Gut Luft“ der an Land bleibenden starteten 12 Unterwassersportlerinnen und Unterwassersportler gemeinsam in die Tauchsaison 2023 und genossen die Temperaturen und die Schwerrelosigkeit in den Tiefen des alten Rheins. Nach dem Auftauchen, dem Abbauen und Versorgen der Tauchausrüstung sowie der Nachbesprechung des Tauchgangs wurden die Taucher und alle anderen anwesenden vom HTCV ins Gasthaus am Rohr in Lustenau zur Stärkung zu einem leckeren Imbiss eingeladen. Dort konnte man fachsimpeln, gemeinsame Tauchgänge und Tauchurlaube planen, sich besser kennenlernen und auf die kommenden Tauchgänge freuen.