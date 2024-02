Ansturm beim Fest der 1000 Krapfen

Zum Faschingsausklang lud der Ore Ore Kinderfasching Bregenz junge Mäschgerle samt Begleitung zum traditionellen Fest der 1000 Krapfen in die Kaiserstraße. Die vielen Kinder hatten ihren Spaß mit dem Angebot an Rutschen, Nagelbrettern, Geschicklichkeitsspielen usw.

Die Bregenzer Faschingstruppen haben mit dem Krapfenfest wieder bewiesen, dass sie in erster Linie zur Freude der Kinder aktiv sind. Das bot auch bei den Besuchen in Kindergärten und Volksschulen am Rosenmontag und Faschingsdienstag tolle Erlebnisse.