Ansturm auf Feuerwerkskörper in Vorarlberg: Das sagen Kunden und Anbieter

Die Nachfrage ist auch heuer wieder groß, vor allem für Sprüh- und Leuchtfeuerwerk. Landesregierung appelliert zum vorsichtigen Umgang.

Ein Auto nach dem anderen rollt auf den Parkplatz. Die Menschen betreten den Laden – und kommen mit einem Lächeln und voll bepackten Händen wieder heraus. Bei Fireevent in Hohenems ist in diesen Tagen Hochbetrieb. Vorarlberg bereitet sich aufs Silvesterfeuerwerk vor.

Wer was warum und wieviel an Silvester in die Luft schießt, lesen Sie im ausführlichen V+Artikel von VN-Redakteur Phillip Plesch, der in Vorarlberg mit Händlern, Kunden und Feuerwerks-Fans gesprochen, und darüber hinaus die wichtigsten Sicherheits-Tipps zusammengefasst hat.