Anstoßzeiten für den letzten Spieltag im Unterhaus

Spiele mit Entscheidungen ab der Vorarlbergliga bis zu der 5. Landesklasse werden dementsprechend angesetzt.

Der VFV möchte hiermit auf §2, Abs. 4e der VFV Durchführungsbestimmungen verweisen: Spiele, denen entscheidende Bedeutung (Auf- oder Abstieg, Titelentscheidung) zukommt, sind in der letzten Runde am gleichen Tag zur gleichen Zeit anzusetzen (Verbandstermin und Verbandszeit):

Hat eine Mannschaft in diesen Bereichen (EL – 1. LK bzw. 2. LK – 5. LK) zwei Mannschaften (z. B. 1b und 1c) und es kommt am letzten Spieltag in beiden Spielen entscheidende Bedeutung zu, findet das Spiel der niederklassigsten Mannschaft bereits um 12:00 Uhr statt.