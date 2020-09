Anschober für Gastro-Registrierungspflicht in jedem Bundesland

Gesundheitsminister Rudolf Anschober hält bei Rechtskonformität eine österreichweite Registrierungspflicht in der Gastronomie für richtig.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat sich am Dienstag in einem Fernsehinterview für eine österreichweite Registrierungspflicht in der Gastronomie ausgesprochen. So wie es die Pflicht bereits in Wien gebe, hält er diese für alle neun Bundesländer vorstellbar.