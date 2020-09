Anschober deutete Beibehalten neuer Zuschauer-Marken an

Seit Dienstag gelten in Österreich in der Corona-Bekämpfung höhere Besucher-Maximalzahlen, mit 5.000 Zuschauern für Indoor- und 10.000 für Outdoor-Events.

Neue Maßnahmen am Mittwoch

"Ich ersuche um eine gewisse Geduld auf morgen und auf Freitag, ganz wichtig, die Präsentation der ersten Ampel", sagte Anschober am Dienstagvormittag bei einer Pressekonferenz in Wien im Zuge eines gesundheitspolitischen Rück- und Ausblicks zum Thema Corona. Am Mittwoch wird nach einem Ministerrat am Vormittag mit einer Stellungnahme zu neuen Maßnahmen gerechnet, woran dann auch der Koalitionspartner ÖVP um Bundeskanzler Sebastian Kurz beteiligt sein wird.

Anschober ließ aber durchblicken, dass vorerst an den auch für kulturelle Events geltenden Besucher-Höchstzahlen festgehalten werden könnte. "Wir werden uns das ganz genau in allen Bereichen ansehen, ob das funktioniert oder ob wir irgendwo eine Situation erleben, wo das nicht ernst genommen wird oder ob, aus welchem Grund auch immer, gröbere Infektionszahlen aus diesem Bereich entstehen. Und dann müssen wir eingreifen, das werden wir auch tun."

Salzburger Festspiele als positive Beispiel

Man wolle aber zunächst die Chance bieten und ermöglichen, dass Zuschauer in bestimmten der für die Gesellschaft wichtigen Bereichen wieder möglich sind. Anschober führte dabei das erfolgreich umgesetzte Konzept der Salzburger Festspiele als Beispiel an. "Das hat gezeigt, es ist möglich, große Veranstaltungen zu verwirklichen, wenn wir bewusste Standards verankern und diese Standards auch umsetzen. Für mich ist es der Beweis, ja es geht." Man wolle sich freilich die Veranstaltungen im Detail ansehen.

Hans Niessl zeigte sich über Anschobers Andeutung erfreut, an den neu geltenden erhöhten Zuschauerzahlen festzuhalten. "Damit es funktioniert, benötigt es aber Klarheit, Sicherheit und Transparenz", meinte der Sport-Austria-Präsident in Bezug auf die ab diesem Freitag in Österreich gültige Corona-Ampel. "Gerade wenn diese (die Ampel, Anm.) auf 'Grün' steht, muss so etwas möglich sein. Es sollte also unser aller Ziel sein, sie in diesem Bereich zu halten."