Anschlag in Wien: Polizei in Vorarlberg zeigt Präsenz

Nach dem schrecklichen Terroranschlag mit Toten und Verletzten in Wien ist am Montagabend in Vorarlberg die Polizei ausgerückt und hat sich an strategisch wichtigen Punkten stationiert.

Bei einem Terrorangriff in der Wiener Innenstadt sind am Montagabend mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Der Einsatz zog sich über den ganzen Abend bis in die Nacht hinein. Damit die Polizeieinheiten sich auf den Einsatz fokussieren konnten, wurde sogar das Bundesheer angefordert um Objekte wie Botschaften und andere Institutionen zu schützen.

Vorarlberg: Polizei in Alarmbereitschaft

Auch in Vorarlberg wurde noch am späten Montagabend die Polizei in Alarmbereitschaft versetzt. Die Exekutive postierte sich - wie ein VOL.AT-Lokalaugenschein in der Nacht von Montag auf Dienstag zeigt - an strategisch wichtigen Punkten im ganzen Land.

Polizei-Einsatz in Vorarlberg







u003cpu003eNach Terror in Wien: Alarmstufe Rot auch in Vorarlbergu003c/pu003en © Pascal Pletsch

LH Markus Wallner: Anteilnahme