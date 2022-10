Annika Schratter heißt die Siegerin im Kutschenfahren

Die 20-jährige Pferdesportlerin aus Weiler gewann zur Premiere und wurde im Springreiten Dritte.

RANKWEIL. „Solche Anfänger-Turniere sind für die Zukunft des Pferdesport von enormer Bedeutung. Der große Zuschauerzuspruch macht uns als Veranstalter richtig stolz“, sagt Pferdehof Bösch Rankweil Geschäftsführer Alexander Bösch zum perfekten Saisonabschluss des zweitägigen Event. Die jungen Nachwuchs-Pferdesportler aus drei Nationen Deutschland, Schweiz und Österreich boten dem Publikum bei ihrem ersten Turnierstart und den Vereinstitelkämpfen vom Gespannfahrverein Montfort schon sehr ansehnliche Leistungen. Hinter der Siegerin Sarah Kirchmann aus Möggers wurde die Rankweilerin Clara Tschanett im Bewerb der Springreiter ohne Lizenz den ausgezeichneten zweiten Endrang. Auf dem dritten Platz landeten Sabrina Düringer von Dornbirn und Stefanie Düringer. Die Bregenzerwälderin Stefanie Kirchmann aus Lingenau gewann vor der Dornbirnerin Elisabeth Monz den Hauptbewerb im Springreiten. Die erst 20-jährige Annika Schratter aus Weiler belegte im Springen den sehr guten dritten Rang. Schratter war im ersten Antreten im Kutschenfahren ohne Lizenz eine Klasse für sich. Nach den Siegen im Dressur und Hindernisfahren stand die Zukunftshoffnung im Reitsport auf dem obersten Treppchen. Der Röthner Eugen Biedermann wurde im Kutschenfahren starker Zweiter. Der mehrfache WM- und EM-Teilnehmer Alexander Bösch wurde im Zweispänner mit Lizenz seiner Favoritenrolle mehr als gerecht und gewann vor dem Göfner Benny Mengel. Mehr als zweihundert Starts an Pferden in Rankweil sprechen zum Turnierabschluss in diesem Jahr eine klare Sprache. Im kommenden Jahr dürfen sich die Pferdesportfans auf tollen Reitsport auf der wunderschönen Anlage am Pferdehof Bösch freuen.VN-TK