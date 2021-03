Anna Veith und Head: Eine Erfolgsstory geht weiter

Olympiasiegerin, dreifache Weltmeisterin, zweifache Gesamt-Weltcupsiegerin – alle ihre großen Erfolge hat Anna Veith gemeinsam mit Head errungen

Mit ersten gemeinsamen Projekten ist bereits ein wichtiger Meilenstein in dieser Partnerschaft gesetzt worden. Anna Veith wird bei HEAD als Markenbotschafterin für verschiedene Produktsparten und als Sportswear-Testimonial tätig sein. Die gebürtige Halleinerin wird auch die Entwicklung neuer Produkte unterstützen. Ebenfalls geplant sind Projekte im Nachwuchsbereich, bei denen Anna Veith ihre Expertise und ihre Erfahrungen aus dem Ski-Weltcup an die HEAD-Stars von Morgen weitergeben wird.

„Es freut mich sehr, dass die Partnerschaft mit HEAD über meine aktive Karriere hinaus jetzt langfristig fortgeführt wird. Wintersport in all seinen Facetten zu denken und gleichzeitig neue Erlebnisse für den Konsumenten zu schaffen, trifft unsere Leidenschaft im Kern“, sagt Anna Veit. „Vom Freizeitskifahrer bis zum professionellen Athleten – es ist unsere Vision, für alle begeisterten Wintersportler innovative und nachhaltige Impulse zu setzen. Das gemeinsame Engagement in der Entwicklung von HEAD Sportswear ist dabei für mich ein ganz besonderes Projekt. Letztendlich ist es immer wichtig, dass wir daran denken, wieviel Freude Wintersport machen kann. Das wollen wir mit Begeisterung gemeinsam vermitteln.“