Anna Schriefl & Karlheinz Hülser: Die Stoa – Eine Philosophie für stürmische Zeiten

Samstag, 23. März 2024, um 19.30 Uhr, Theater am Saumarkt

Die Stoa war eine der bedeutendsten Philosophenschulen der Antike. Lange Zeit für tot erklärt, ist das akademische Interesse an der stoischen Philosophie seit Mitte des 20. Jahrhunderts so groß wie nie. Aber auch immer mehr Menschen versuchen, ihre eigene Lebensführung „stoisch“ auszurichten. Begriffe aus der Stoa wie Gelassenheit oder Seelenruhe haben Konjunktur und Bücher über die stoische Philosophie erleben einen ungeahnten Boom. Offenbar wächst die Attraktivität der stoischen Philosophie in dem Maße, in dem die Zeiten stürmischer werden.

Aber was sind eigentlich die Grundlehren der Stoa und was können wir für von Stoikern lernen? Anna Schriefl und Karlheinz Hülser, zwei ausgewiesene Kenner der antiken und besonders der stoischen Philosophie, führen an diesem Abend in die Philosophie der Stoa ein und zeigen, was sie für unsere Zeit bedeuten kann.

Anna Schriefl studierte Philosophie und Klassische Philologie in München. Sie wurde mit einer Arbeit über Platon promoviert und arbeitete anschließend zu Aristoteles und den Stoikern. Seit 2023 ist sie Professorin für Geschichte der Philosophie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.



Karlheinz Hülser studierte Philosophie, Theologie, klassische Philologie und Soziologie, promovierte über das Frühwerk Wittgensteins und arbeitete dann an Forschungsprojekten in Konstanz schwerpunktmäßig zur Antike. Seit 1993 ist er Verleger und freier Lektor für philosophische Projekte. Er lehrt an den Universitäten Konstanz und Jena antike Philosophie.

