Anna Neuschmid und Manfred Kräutler das neue Traumpaar

Viel Applaus und ein minutenlanges Standing ovations gab es für die beiden Schauspieler Anna Neuschmid und Manfred Kräutler im Theaterstück All Inclusive im Rankweiler Alten Kino

RANKWEIL. Mehrere hundert Besucher brauchten ihr Kommen zum Theaterstück All Inclusive im ausverkauften Rankweiler Alten Kino nicht zu bereuen und durften knapp zwei Stunden lang die mehr als geglückte Vorstellung bewundern und genießen. Anna Neuschmid aus Gurtis und der Altenstädter Manfred Kräutler alias Familie Bitschnau gönnten sich knapp zwei Wochen Urlaub in der Sansibar und ließen die Lachmuskeln der Zuschauer höher schlagen. Und nach der fünfwöchigen Vorbereitungszeit zum Theaterstück präsentierten sich die Schauspieler auf der Bühne mit einem besonderen Charme und Können. Romantik pur hieß es im Alltag für das neue Traumpaar, aber die toll gespielten Szenen waren des anderen Freud und des anderen Leid. Jeder der beiden Eltern wollte dem anderen etwas mitteilen und bis zum Schluss herrschte große Spannung. Am Ende wollte der Mann eine Auszeit und die Frau ein Kind, die Wünsche blieben aer offen. „Es könnte eine Fortsetzung des Stück oder etwas Neues geben. Denn der Rückflug von der Sansibar dauert in Echtzeit 13 Stunden. Es wäre schon ein Ziel zusammen wieder auf der Bühne zu stehen“, brachte es Anna Neuschmid aus Gurtis auf den Punkt. Lobende Worte fand Manfred Kräutler für den Veranstaltungsort: „Das Flair und die Atmosphäre vom Alten Kino ist schon eine ganz spezielle Bühne. Rankweil ist ein gutes Pflaster für die Kabarettszene. Das Team vom Alten Kino rund um Armin Wille ist etwas ganz Besonderes und die Zuschauer sind was Spezielles“. Hochzufrieden mit der Darbietung der beiden Künstler Anna Neuschmid und Manfred Kräutler waren die beiden Olina-Geschäftsführer Thomas Prugger und Markus Tschohl, Frau in der Wirtschaft Geschäftsführerin Karin Furtner und Hobby-Schauspieler Jürgen Reiner mit Gattin Camelia.VN-TK