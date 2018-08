Anmeldung für KINDERUNI VORARLBERG startet wieder

Wie kommt ein Wüstenkäfer zu Trinkwasser? Warum weiß die Heizung, wann sie sich ein- und ausschalten soll? Und was haben Superheldinnen mit Unternehmensgründern gemeinsam? Das sind einige Fragen, die bei der KINDERUNI VORARLBERG im Wintersemester 2018/19 beantwortet werden.

An insgesamt sechs Nachmittagen werden Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren komplexe technische und wissenschaftliche Fragen einfach und anschaulich erklärt. Die KINDERUNI VORARLBERG findet an der FH Vorarlberg in Dornbirn, am Vorarlberger Landeskonservatorium in Feldkirch und erstmals auch an der PH Vorarlberg in Feldkirch statt. Die Vorlesung dauert jeweils 1 Stunde. Der Besuch ist kostenlos.