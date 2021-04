Anmeldung für Code Base Camp läuft

Noch bis 20. April können sich Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren für das Code Base Camp in den Sommerferien anmelden.

Auch in diesem Sommer können interessierte Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren wieder die Grundlagen in Sachen HTML, Coding und JavaScript lernen. Im Modul 1 werden wieder die Grundlagen zur Erstellung einer Homepage vermittelt, in Modul 2 geht es um JavaScript.