Anklageschrift, ja oder nein? Was aktuell für Rätselraten im Mordfall Janine G. sorgt

Wann steht der Prozesstermin?

Auf VOL.AT-Anfrage bei Mag. German Bertsch, dem Strafverteidiger jenes damals 25-Jährigen, der als mutmaßlicher Haupttäter gilt, zeigt sich der Jurist zuversichtlich für einen baldigen Prozesstermin: "Laut meinen Informationen liegt der Abschlussbericht bei der Staatsanwaltschaft in Feldkirch. Damit sind meines Wissens die Ermittlungen abgeschlossen und ich erwarte mir die Anklageschrift in den nächsten Tagen. Andererseits müsste auch die Untersuchungshaft über meinen Mandanten verlängert werden." Was bei der Dauer von zwei Jahren äußerst unüblich wäre, wie man aus Rechtskreisen weiß.