Anklage: Kinder und Frau schwer misshandelt

Familienvater soll Gattin vergewaltigt sowie Frau und Kinder jahrelang geschlagen haben. Prozess vertagt.

Sollte der 35-jährige Türke gemäß der Anklageschrift schuldig gesprochen werden, würde die Mindeststrafe fünf Jahre Gefängnis betragen. Dem Angeklagten wird unter anderem vorgeworfen, er habe zwei seiner unmündigen Kinder über Jahre hinweg geschlagen und bedroht. Die Tochter soll zu Beginn der erlittenen Misshandlungen vier Jahre alt gewesen sein, der Sohn sechs. Für das Verbrechen der fortgesetzten Gewaltausübung an Kindern mit einem Tatzeitraum von mehr als einem Jahr sieht das Strafgesetzbuch 5 bis 15 Jahre Haft vor.

Im Schöffenprozess am Landesgericht Feldkirch erging gestern noch kein Urteil. Die Verhandlung wurde zur Einvernahme einer nicht erschienenen Zeugin und zur Vorführung weiterer Videos mit gerichtlichen Aussagen der mutmaßlichen Opfer vertagt.

Tritte in den Babybauch

Dem Angeklagten wird auch zur Last gelegt, er habe seine damalige Gattin 2014 anal vergewaltigt. Zudem soll er sie auch jahrelang geschlagen, misshandelt, bedroht und genötigt haben. So soll er ihr, als sie 2013 schwanger war, Tritte gegen den Unterbauch versetzt haben. Des Weiteren, so die Anklageschrift, hat er sie zwei Mal bewusstlos geschlagen.