Anklage: Holocaust neuerlich geleugnet

17 Jahre nach letzter Verurteilung wieder Anklage gegen Vorbestraften nach Verbotsgesetz: 77-Jähriger soll in seiner Zeitschrift Massenvernichtung der Juden in Abrede gestellt haben.

Der 77-Jährige aus dem Bezirk Bregenz gilt als rechtsextremer Publizist und ist mit 15 Vorstrafen belastet. Seine beiden letzten strafrechtlichen Verurteilungen erfolgten nach dem Verbotsgesetz. Wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung in einer seiner Publikationen wurde er 1991 am Landesgericht Feldkirch zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Weil er in einer seiner Zeitschriften den Holocaust geleugnet hatte, wurde über den Vorarlberger 2002 am Landesgericht wiederum eine Haftstrafe verhängt: acht Monate Gefängnis, zudem 16 Monate auf Bewährung.