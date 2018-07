Anklage gegen Reuters-Journalisten in Myanmar erhoben

Die Staatsanwaltschaft wirft Wa Lone und Kyaw Soe Oo vor, Staatsgeheimnisse verletzt zu haben. Die Journalisten weisen die Vorwürfe zurück. Ihnen drohen bis zu 14 Jahre Haft.

Mit einem Zeichen der Zuversicht erschienen Wa Lone und Kyaw Soe Oo am Montag vor Gericht in Rangun. Aber die Hoffnung der beiden Reuters-Journalisten, die Kammer in Myanmar könnte vielleicht zu ihren Gunsten entscheiden, erfüllte sich nicht.