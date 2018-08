Angeschossen und verurteilt

Feldkirch - Alkolenker gefährdete im Vollrausch Polizisten, nun bekam er die Rechnung präsentiert.

Im März vergangenen Jahres fiel ein heute 25-jähriger Arbeiter in Bürs durch Raserei und Zerstörungswut auf. Die Polizei suchte und fand ihn in einer Tiefgarage. Doch statt auszusteigen gab er in der Garage Gas, verletzte die Beamten und gefährdete sie mit weiteren waghalsigen Fahrmanövern. Als auch der Pfefferspray nichts half und ein junger Polizist ein weiteres Mal in Lebensgefahr geriet, bleib ihm nichts anderes übrig, als zu schießen. Der Fahrer wurde mit durchschossener Ferse ins Spital gebracht. Dort setzt auch seine Erinnerung erst wieder ein. Was seine Aktionen betrifft, weiß er rein gar nichts mehr. Und laut Gutachten von Reinhard Haller ist dies ausnahmsweise keine Schutzbehauptung.