"'Angel Shot' ist wie ein Feuerlöscher"

Beim Szene Openair konnte Hilfe mittels "Angel Shot" bestellt werden - VOL.AT hat nachgefragt, wie oft danach gefragt wurde.

Hilfe holen per Barbestellung - der "Angel Shot" macht es möglich. Wer sich belästigt oder unwohl fühlt, kann an der Bar das "Getränk" bestellen und so nach Hilfe rufen. Was in einigen Lokalen in dieser oder einer ähnlichen Form Standard ist, wurde am vergangenen Wochenende auch am Szene Openair so praktiziert.