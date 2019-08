Angeklagter: "Sie sind echt ein netter Richter"

Feldkirch - "Ein Messerstich reicht": Unbescholtener 18-Jähriger kam nach gefährlicher Drohung mit Diversion davon.

Am Schluss der Verhandlung bedankte sich der Angeklagte tatsächlich bei Richter Richard Gschwenter: „Sie sind echt ein netter Richter!“ Der Strafrichter hatte dem 18-Jährigen eine Diversion gewährt und ihm damit eine Vorstrafe erspart. Angeklagt wegen gefährlicher Drohung, kam der unbescholtene und grundsätzlich geständige Arbeiter am Landesgericht Feldkirch mit einer Geldbuße davon. Wenn er dem Gericht 400 Euro überweist, dann wird das Strafverfahren gegen ihn eingestellt werden. Der Angeklagte und Staatsanwalt Manfred Melchhammer waren mit der diversionellen Erledigung einverstanden.

Bedenkliche Aussage

Verwundert

Vor Gericht versuchte der Angeklagte, seine Messerstich-Drohung zu relativieren. Er habe auch das zu der jungen Frau gesagt: „In meinem Land würde man das so machen. Wir sind aber in Österreich, man macht das hier nicht.“ Messerstiche seien allerdings in Österreich leider nicht selten, merkte dazu der Richter an. Der Staatsanwalt wunderte sich darüber, dass der angeklagte Österreicher Österreich nicht als sein Land bezeichne. Er habe serbische Wurzeln, erklärte der in Bregenz geborene Österreicher.