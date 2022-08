Angebliche Wartung: Russen drehen Nord Stream ab!

Das russische Energieunternehmen Gazprom schließt Ende August für drei Tage die nach Deutschland gehende Erdgasleitung Nord Stream 1.

Das kündigte der Staatskonzern am Freitag in einer Online-Mitteilung an. Als Grund wurden routinemäßige Wartungsarbeiten an einer Turbine genannt. Sie sollen vom 31. August bis 2. September unter Hinzuziehung von Siemens-Spezialisten ausgeführt werden. Anschließend sollen täglich wieder 33 Millionen Kubikmeter Gas durch die Ostseeleitung nach Europa strömen, das sind 20 Prozent der eigentlichen Kapazität. Russland hat die Gaslieferungen nach Deutschland und in andere EU-Staaten nach deren Sanktionen wegen seines Militäreinsatzes in der Ukraine reduziert.