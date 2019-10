Angebliche Millionärin muss doch nicht in Haft

Höchstrichter heben Schuldspruch (3 Jahre Gefängnis) gegen Deutsche auf und ordnen neuen Prozess in Feldkirch an. Es soll geklärt werden, ob Betrugsabsicht bestand.

Die Deutsche gab sich in Vorarlberg als reiche Geschäftsfrau mit einem Bankkontostand von 58 Millionen Euro und mit Firmen in Deutschland und Spanien aus. Stattdessen war sie nach Ansicht der Feldkircher Richter eine Serienbetrügerin in Geldnöten, die etwa ein Haus gekauft, aber den Kaufpreis von 900.000 Euro nicht entrichtet hat. Demnach hat die 49-Jährige unter anderem auch den 10.000 Schweizer Franken teuren Plan für einen Swimmingpool mit integriertem Whirlpool nicht bezahlt. Und einem Friseur blieb die Männer umgarnende Dame die 1550 Euro betragende Rechnung für eine Haarverlängerung schuldig.Dafür wurde die mit drei einschlägigen Vorstrafen belastete Angeklagte im April am Landesgericht zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Der Schuldspruch erfolgte wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs, Untreue und Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Der Strafrahmen betrug ein bis zehn Jahre Haft.