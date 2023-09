Angeblich versuchte Kindesentführung in Rankweil

Auf sozialen Netzwerken finden sich aktuell mehrere Warnungen vor einer versuchten Kindesentführung in Rankweil.

In den Postings berichten Vorarlberger davon, dass ein Mädchen in der Nähe des Kindergarten Markt in Rankweil, von einem unbekannten Mann angesprochen worden sei. Dieser habe versucht das Kind unter dem Vorwand er habe Tiere zu Hause zu überreden, mit ihm mitzugehen.