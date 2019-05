Anfrage an eigene Ministerin - So trickst die FPÖ die SPÖ aus

Jüngere Semester kennen sie gar nicht, aber sie werden sie heute Nachmittag kennenlernen - die Regierungsparteien-Dringliche. Die FPÖ nützt ihr Antragsrecht aus und richtet eine "Dringliche Anfrage" an die eigene Sozialministerin. Damit verhindert man 1,5 Wochen vor der EU-Wahl die geplante "Dringliche" der SPÖ in Richtung Ressortchefin Beate Hartinger-Klein.

Wien. “Dringliche Anfragen bzw. Anträge” der Regierungsparteien schienen in den vergangenen Jahren beinahe schon ausgestorben. Im Einsatz waren sie unter Schwarz-Blau zwischen 2002 und 2004 immer wieder einmal, wenn es darum ging, unangenehme Debatten etwa rund um den damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser oder Koalitionskrisen zu vermeiden.

Das NEOS und JETZT schon angekündigt hatten zu verzichten, machte sich die SPÖ auch als Nummer fünf Hoffnungen, ihr geplante “Dringliche” einbringen zu können, nachdem die Koalition ja bisher auf ihr Antragsrecht stets verzichtet hatte. In dieser roten Anfrage hätte Hartinger-Klein genau ausführen sollen, wie sie die vom Finanzminister verlangten Einsparungen zur Gegenfinanzierung der Steuerreform gestalten will. Außerdem hätte genau nachgefragt werden sollen, wie sie bei welcher Pensionsart eingreifen will.