Andreas Küng der neue Spiderman aus dem Klostertal

Andreas Küng gelang für Tabellenführer FC Klostertal gegen Hohenweiler das Goldtor und wurde als neuer Spiderman vom Klostertal gefeiert.

Am 3. Juni traf Klostertal in der 24. Runde der 2. Landesklasse zuhause auf Hohenweiler . Klostertal konnte das Match vor 312 Zuschauern mit 1:0 (0:0) knapp für sich entscheiden.

Der Spielverlauf im Detail:

In Minute 25 wird Hannes Gasser nach Kritik an einer Entscheidung mit Gelb verwarnt.

Andreas Küng erzielt in Minute 63 mit seinem Treffer die 1:0 Führung für Klostertal.