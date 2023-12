Andreas Heraf neuer Lustenau-Trainer - Ziel Klassenerhalt

Andreas Heraf wird wie erwartet neuer Trainer des Fußball-Bundesliga-Schlusslichts Austria Lustenau.

Von Bregenz nach Lustenau

Rückkehr zu den Austrianern

Für Heraf ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte, hatte er doch schon von Mai 2003 bis Juni 2005 die Grün-Weißen in Vorarlberg gecoacht. Ihm gelang damals mit Lustenau eine tolle Serie, die man sich nun auch für 2024 erhofft: Er ist als Lustenau-Coach in Meisterschaftsspielen in über zwei Jahren ohne Heim-Niederlage geblieben.