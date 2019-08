Andreas Gabalier sagt Konzert ab: So schwer ist seine Erkrankung

Besorgniserregende Nachrichten von Andreas Gabalier: Seit Tagen liegt der Musiker im Krankenhaus, zunächst wurde eine Lebensmittelvergiftung vermutet. Nun wandte sich Gabalier persönlich an seine Fans - mit schlechten Nachrichten.

In einem spät abends veröffentlichten Video erklärte der Musiker, er leide an zwei schweren und komplizierten Virus-Infektionen. Zudem bestätigte er, dass sein Konzert am Mittwoch in Huttwil (CH) abgesagt wurde.