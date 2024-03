Andreas Babler: "Wir sind entschlossen, die Kräfteverhältnisse in Vorarlberg zu ändern"

Babler mit engen Verbindungen ins Ländle

VOL.AT: Willkommen im Vorarlberger Hof, der als eine Art "Rote Insel" in einem traditionell schwarz gefärbten Meer bezeichnet werden könnte. Wie beurteilen Sie die Ausgangslage ihrer Partei in Vorarlberg?

Andreas Babler: Der Herausforderung sind wir uns bewusst, aber wir sind entschlossen, die Kräfteverhältnisse zu ändern. Die SPÖ zeigt sich sehr selbstbewusst und initiativ, insbesondere hier im Ländle. Mit Mario Leiter an der Spitze spüren wir einen starken Aufwind. Wir sind überzeugt, dass wir die besten Konzepte haben, die das Leben der Menschen in allen Bereichen verbessern können. Themen wie leistbares Wohnen, zukunftsfähige Arbeitsplätze und Ökologie stehen im Vordergrund. Unser Ziel ist es, eine klare Alternative zu den Entwicklungen der letzten Jahre zu bieten, gerade im Hinblick auf die Vorwürfe der Korruption, die uns begegnet sind.

Andreas Babler: Unsere Verbindung ist sehr eng. Persönlich fühle ich mich mit Vorarlberg verbunden, nicht zuletzt durch meine Familie, meine Frau Karin stammt aus Höchst. Diese Nähe stärkt unsere politische Zusammenarbeit. Mit Mario Leiter bin ich in regelmäßigem Austausch. Uns verbindet der Wunsch, die SPÖ und ihre Ziele voranzubringen, was auch durch die Unterstützung unserer Basis und den Erfolg eines roten Bürgermeisters in der Landeshauptstadt bestätigt wird.

Andreas Babler: Nein, das sehe ich nicht so. Wir betrachten die Entwicklungen als Bestätigung unserer Arbeit und unserer Ziele. Die Bevölkerung erkennt, was möglich ist, wenn frischer Wind weht, wie etwa in Bregenz mit unserem Bürgermeister Michael Ritsch oder jüngst auch in Salzburg. Wir sind überzeugt, dass die SPÖ die notwendigen Bedingungen schaffen kann, um das Land zu verbessern, etwa in der Gesundheitsversorgung, bei der Wohnsituation und in der Klimapolitik.