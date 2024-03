Anderson und Mikic schießen Austria zum ersten Heimsieg

Die Lustenauer Austria jubelte mit dem 2:0 im Heimspiel gegen BW Linz über den ersten Heimsieg der laufenden Saison.

Die Lustenauer Austria wollte im heutigen Heimspiel gegen BW Linz endlich den ersten Heimsieg der laufenden Saison feiern und damit den Rückstand auf Tirol im besten Fall auf vier Punkte verkürzen. In der ersten Halbzeit hatten aber die Linzer deutlich mehr vom Spiel und ließen mehrere Topchancen ungenutzt. Die erste vergab Radulovic, der den Ball in der 16. Minute nach einer Faustabwehr von Schierl knapp am Tor vorbei köpfte. In der 34. Minute führte ein schwerer Fehler von Maak zur nächsten Großchance der Linzer. Doch Seidl schoss den Ball alleine vor dem Tor knapp vorbei.

Lustenau steigert sich deutlich

Der Start in die zweite Halbzeit gelang den Lustenauern deutlich besser und bereits in der 60. Minute war die leichte Druckphase von Erfolg gekrönt, als Anderson nach einem Eckball aus kurzer Distanz zum 1:0 einköpfte. In weiterer Folge kontrollierten die Lustenauer das Spiel besser und vor allem Diaby blieb stets ein Unruheherd. In der Schlussphase drückten die Linzer die Hausherren noch einmal tief in die eigene Hälfte, kamen allerdings kaum gefährlich zum Abschluss. Auf der anderen Seite sorgte der eingewechselte Leo Mikic nach einem Konter kurz vor dem Schlusspfiff für den 2:0 Endstand. So jubelten die Lustenauer dank einer klaren Leistungssteigerung in der 2. Halbzeit am Ende über den ersten Heimsieg. Der Rückstand auf Tirol beträgt nun nur mehr vier Punkte.