Andere Länder, andere Sitten - Totengedenken im Mesnerstüble

Zusammen mit dem mexikanischen Kulturverein hat das Mesnerstüble an die Verstorbenen gedacht und gefeiert.

RANKWEIL. „Für uns ist und war es wichtig den Menschen hier in Rankweil zu präsentieren, wie in anderen Ländern das Gedenken an die verstorbenen Leute aussieht“, sagt Mesnerstüble Rankweil Vorstandsmitglied Johannes Herburger. Gemeinsam mit dem lateinamerikanischen Kulturverein „Tierra Madura“ und „Casa Latina“ feierten die Besucher aus dem Raum Vorderland und der Marktgemeinde Rankweil das mexikanische Totengedenken. Neben mexikanischer Livemusik und mexikanischen Spezialitäten gab es auch einen, für diesen Tag typischen Gedenk-Altar. Die große Schar an Gästen hat in Bildern seinen bisher Verstorbenen aus Rankweil die Trauer dargestellt. Nach der geglückten Premiere im Vorjahr pilgerten zur zweiten Auflage vom Veranstalter Mesnerstüble Rankweil in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein Mexiko „Casa Latina“ viele Besucher und kamen dabei voll auf ihre Kosten. Auf dem Vorplatz der Rankweiler Basilika und im Mesnerstüble wurde den Gästen dabei einiges an Unterhaltungswert geboten.VN-TK