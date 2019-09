Andelsbuch und Schruns wollen auf Tuchfühlung bleiben

Für viel Spannung und die große Anhängerschar beider Lager ist in der Partie des Sechsten Andelsbuch und dem Vierten Schruns gesorgt.

Nur sechs bzw. fünf Punkte liegen Andelsbuch und Schruns hinter dem Tabellenführer Bizau und sind auf Tuchfühlung. Der Sieger im Schlager rückt der Spitze weiter auf die Pelle und bleibt im Aufstiegskampf dran. Andelsbuch setzt auf das Sturmduo Infernale mit Simon Walch (9 Tore) und Guilherme Junio da Silva (7 Treffer). Aber auch die Montafoner haben mit Rochus Schallert und dem Sambatänzer Pablo Henrique Nascimento zwei starke Angreifer in ihren Reihen. Ersterer feierte am Dienstag in dieser Woche seinen 33. Geburtstag und kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Schallert spielte von 2013 bis 2015 in Andelsbuch. „Hatte zwei wunderschöne Jahre in Andelsbuch. Freu mich ganz besonders auf diese Partie und das Wiedersehen mit alten Freunden. Der Aufstieg für Schruns ist kein Thema“, so Rochus Schallert.