Andelsbuch und Bizau bestreiten das Wäldercup-Endspiel

Die beiden Halbfinal-Partien waren nichts für schwache Nerven.

Andelsbuch. Ungemein spannend verliefen die Semifinal-Begegnungen der 11. Auflage des Raiffeisen-Wäldercups. So wurde das Aufeinandertreffen des Oberhauser & Schedler Bau FC Andelsbuch und dem Fliesen Jams FC Riefensberg erst im Elfmeterschießen mit 4:2 zugunsten der Hausherren entschieden. Niklas Fink brachte die Vorderwälder zwar in Front (38.), Maximilian Meusburger gelang im zweiten Durchgang jedoch der Ausgleich (69.). Im fälligen Elferschießen bewahrte Andelsbuch-Keeper Laurin Staudigl seine Farben mit tollen Paraden zweimal vor weiteren Gegentreffern, während Simon Walch, Maximilian Meusburger und Gabriel Drissner das Netz der Riefensberger zappeln ließen.

Auch das zweite Halbfinale zwischen dem Kaufmann Bausysteme FC Bizau und dem FC Brauerei Egg hatte es in sich. Uelder Barbosa Mendes sorgte im Wälder Klassiker vor knapp 500 Zuschauern für die Führung der Hausherren (58.), Marcel Meusburger erzielte den Gleichstand (82.). In der Nachspielzeit traf der Brasilianer erneut und schoss damit Bizau ins Finale, das am Mittwoch, 31. Mai um 19 Uhr in Andelsbuch über die Bühne geht. In der Vorarlbergliga-Meisterschaft ging das Team von Coach Rene von der Thannen gegen die Bizauer zweimal als klarer Sieger vom Platz.