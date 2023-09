Andelsbuch und Alberschwende spielen daheim

In der Vorarlbergliga steigt das Wälderderby zwischen Bezau und Schwarzenberg.

Bregenzerwald. Zwei VN.at-Eliteligaclubs aus dem Bregenzerwald genießen am kommenden Wochenende Heimrecht. Der FC Sohm Alberschwende, der nach vier Niederlagen in Folge das Tabellenende ziert, empfängt am Samstag, 30. September um 15 Uhr den an dritter Stelle liegenden Intemann FC Lauterach und möchte endlich wieder auf die Siegerstraße zurückkehren.