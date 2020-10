Andelsbuch lädt zum Topspiel in der Vorarlbergliga

Am kommenden Samstag geht das Lokalderby gegen den FC Egg über die Bühne.

Eine imposante Auswärtsserie haben die Egger am vergangenen Wochenende in Ludesch prolongiert. Der 3:0-Sieg, bei dem sich Murad Gerdi (11./Elfmeter), sowie Simon (16.) und Fabian Lang (45.) als Torschützen feiern lassen durften, war der sechste in der Fremde in Folge, saisonübergreifend sogar der achte. Kein Wunder, dass man mit breiter Brust zum Derby fährt: „Wir liegen momentan punktemäßig über dem, was wir uns vorgenommen haben. Die neuen Spieler haben sich innerhalb kürzester Zeit super integriert“, lässt Trainer Denis Sonderegger wissen. Am Samstag sollten mit Ausnahme vom Alexandar Petkovic (Schulterverletzung) alle Kaderspieler an Bord sein.