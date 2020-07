Schwarzenberg: Baum fällt auf Hochspannungsleitung

Am Dienstagmorgen kam es bei Holzschlägerarbeiten zu einem gefährlichen Vorfall in Schwarzenberg.

Ein 63-jähriger Mann war gegen 08:15 Uhr in Schwarzenberg in einem Waldstück in der Parzelle Au mit Holzarbeiten beschäftigt. Dabei fällte er einen Baum, welcher auf die Hochspannungsleitung der vkw stürzte und zwei Leitungen abriss. Der Mann verständigte die vkw, welche unverzüglich den Strom abschaltete. Personen wurden keine verletzt.

Sturm reißt Baum um - der fällt in ÖBB-Oberleitung

Am vergangenen Samstag kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Ein Baum war in der Nacht in eine ÖBB-Oberleitung gestürzt. Die Bahnstrecke war stundenlang unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr musste her.