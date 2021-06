Ancelotti neuer Real-Coach - Wiedersehen mit Alaba

David Alaba hat bei Real Madrid einen früheren Bayern-Trainer als Chef bekommen.

Carlo Ancelotti verlässt Everton und kehrt zu Real zurück, gab der Club am Dienstagabend bekannt. Der 61-jährige Italiener war schon einmal von 2013 bis 2015 Trainer der "Königlichen". Nun löst er Zinedine Zidane ab, der seinen Vertrag vorzeitig gekündigt und sich anschließend in einem bitteren Abschiedsbrief über die Führung von Real Madrid beklagt hatte.

Begrüßung mit hochtrabenden Worten

Ancelotti kehre zum Club zurück, bei dem er zwischen 2013 und 2015 "Geschichte geschrieben" habe, hieß es in der Mitteilung. Er habe 2014 mit dem Gewinn der Champions League den insgesamt zehnten europäischen Königsklassen-Titel für den Verein geholt. Auf die symbolisch so wichtige Decima habe man nach dem neunten Titelgewinn zwölf Jahre lang warten müssen, hieß es.

Nicht erwähnt wurde in der Mitteilung des Vereins allerdings, dass der noch amtierende Clubboss Florentino Perez Ancelotti nur ein Jahr nach der Decima gnadenlos vor die Tür setzte, weil der Club in der Saison 2014/15 keinen einzigen wichtigen Titel gewinnen konnte.

"Helfer in Not"

Ancelotti beweist nun, dass er nicht nachtragend ist. Und er wird in Madrid auch tatsächlich dringend benötigt. Er komme als "Helfer in der Not", sei Teil eines "Notfallplans", schrieb etwa die Madrider Fachzeitung "AS". Warum? Der Weggang von Zidane kam für Perez offenbar sehr überraschend, der Präsident habe eine schnelle Lösung gesucht, hieß es. Ancelotti war nämlich nach verschiedenen Medienberichten keineswegs die erste Wahl des Presidente.