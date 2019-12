An Strand explodiert: Das macht tote Wale so gefährlich

Immer wieder explodieren tote Wale. Dabei ist nicht nur die Explosion an sich für Menschen gefährlich, auch die entweichenden Verwesungsgase und Bakterien können der Gesundheit schaden.

Die offensichtliche Gefahr: Gestrandete Wale explodieren oft. In einem Sekundenbruchteil fliegen Tonnen an Walinnereien mit über 72 Kilometer pro Stunde bis zu 15 Meter hoch. Das heißt: Schaulustige riskieren nicht nur, mit aasig riechendem Glibber bedeckt zu werden, sondern auch von den riesigen Gedärmen des Wals, die in rasanter Geschwindigkeit umherfliegen, verletzt zu werden. Menschen, die auf die Idee kommen, auf den toten Wal zu klettern, können also tatsächlich in die Luft gesprengt werden.