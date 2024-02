An Grenze gefasst: Dieb stiehlt 3.400 Tonie-Figuren

Die deutsche Polizei hat einen mutmaßlichen Tonie-Figuren-Dieb gefasst, der kurz nach der Grenze zu Vorarlberg verhaftet wurde.

Der 20-Jährige wurde am Sonntag bei der Einreise mit einem Zug aus Österreich am Bahnhof Lindau-Reutin festgenommen. Wie der ORF berichtet, wird er verdächtigt, in den letzten beiden Jahren fast 3.400 Tonie-Figuren im Wert von 71.000 Euro gestohlen zu haben.