"An einem Tag vom Gipfel des Coropuna zur Pazifikküste"

Der Bildervortrag "6425²ZERO findet am Dienstag, den 16. Oktober um 19:30 Uhr in der Walserbibliothek Blons - "An einem Tag vom Gipfel des Coropuna zur Pazifikküste" statt.

Stefan Fritsche, Bergführer und Berufsfotograf, berichtet über sein Abenteuer in Peru. “6425²ZERO – An einem Tag vom Gipfel des Coropuna zur Pazifikküste” Vom Gipfel des Nevado Coropuna zur Pazifikküste sind es nur 110 km Luftlinie.

Damit ist er wahrscheinlich der einzige Berg bei dem es möglich ist, innerhalb eines Tages und mit reiner Muskelkraft 6.425 Höhenmeter im Abstieg zu überwinden. Das Ziel der Expeditionsgruppe war, den Sonnenaufgang am Gipfel des Nevado Coropuna auf 6.425 Metern und den Sonnenuntergang am Pazifik auf 0 Metern bewundern zu können. Nach einer vier Kilometer langen Skiabfahrt waren sie zehn Kilometer zu Fuß unterwegs. Dann wurde auf die Mountainbikes gewechselt, welche die vier Teilnehmer auf 190 Kilometern Schotterstraße nach Camaná an der Küste brachten.

Das Projekt »6425²ZERO« soll auch auf die Bedrohung sensibler Lebensräume durch den Klimawandel aufmerksam machen. Das Leben in den Wüsten und den regenarmen Gebieten westlich der Anden ist von den riesigen natürlichen Wasserspeichern in den Bergen abhängig. Das Verschwinden dieser Gletscher bedroht die Existenz von Tieren, Pflanzen und Menschen in vielen Gebieten.