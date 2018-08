An die Weicheier

.

„Damals war es noch nicht erlaubt, in den Ferien die Eltern zu besuchen oder andere Lustreisen zu unternehmen. Die drei bis vier Wochen der Ferien der orientalischen Akademie wurden in Weidling zugebracht, in einem der schönsten Täler der Umgebung Wiens.

So berichtet der fünfzehnjährige Josef über seine zehnjährige Lernzeit an der Orientalischen Akademie Wien von 1789 bis 1799. Ich halte das für berichtenswert, zumal in den heutigen durchpsychologisierten Ganzliebschulen an Stelle von Wissens-, Fertigkeiten- und Verhaltensvermittlung Babysitting & Beschäftigungstherapie verzogener Handy- & Trinkflaschen-Konsumis auf dem Halbtags50Minstundenplan steht. Getrieben von Pisastenikern, Schulgemeinschaftsfunktionären, erziehungsüberforderten Eltern (-teilen) wurde mit sinnlosen Erlässen wuchernder Schulbürokratie und der auf allen Linien versagenden Bildungspolitik von ÖVP und SPÖ den LehrerInnen Prestige, natürliche Autorität und angemessene Bezahlung weggeschmirgelt. Nachmittag: