An der alten Wirkungsstätte in Hartberg ist Altach auf Sieg aus

SCR Altach Coach Klaus Schmidt muss mit seiner neuen Mannschaft in der Steiermark gewinnen.

TSV Hartberg – SCR Altach Samstag, 15.04.2023, 17:00 Uhr, Profertil Arena Hartberg, Schiedsrichter: Andreas Heiß

Der TSV Hartberg verlor in der Bundesliga nur zwei der letzten 12 Spiele gegen den SCR Altach (6S 4U) – darunter aber das letzte Duell in der 12. Runde dieser BL-Saison. Atdhe Nuhiu traf damals in der Nachspielzeit zum entscheidenden 1:0 für die Vorarlberger.

Der TSV Hartberg gewann in der Bundesliga sieben Spiele gegen den SCR Altach und erzielte dabei 24 Tore – jeweils nur in BL-Spielen gegen den FC Flyeralarm Admira mehr (9 Siege und 26 Tore). In Heimspielen gewann Hartberg sechsmal und erzielte 14 Tore – jeweils Höchstwert für die Oststeirer.

Hartbergs Dario Tadic steht vor seinem 200. Spiel in der Bundesliga, für den FK Austria Wien (29), SC Wiener Neustadt (27) und den TSV Egger Glas Hartberg (143) absolvierte er 199 Spiele. Mit 48 Toren und 61 direkten Torbeteiligungen ist er sowohl Hartbergs bester Torschütze als auch Scorer in der Bundesliga. Gegen den SCR Altach erzielte er sechs Tore – keines davon in dieser BL-Saison, aber dafür am 18. August 2019 seinen einzigen Dreierpack.

Altachs Atdhe Nuhiu erzielte in dieser Saison der Bundesliga beide Tore des SCR gegen den TSV Hartberg. Er ist erst der zweite Altacher, der zwei BL-Tore in Folge gegen Hartberg erzielte – zuvor gelang das Adrian Grbic per Doppelpack am 16. Dezember 2018. Nuhiu erzielte neun Tore in dieser BL-Saison – sein persönlicher Höchstwert.

SCR Altach-Trainer Klaus Schmidt war im Jahr 2022 Trainer des TSV Hartberg (26 BL-Spiele), er ist einer von drei Hartberger Bundesliga-Trainern neben Markus Schopp und Kurt Russ. Gegen Hartberg verlor er vier der fünf BL-Duelle mit dem SV Mattersburg und dem FC Admira, in den letzten zwei Duellen blieb sein Team (Admira) torlos.

Qualifikationsgruppe, 3. Spieltag

Der Ticker vom Spiel Hartberg vs SCR Altach

TSV Hartberg – SCR Altach Samstag 17 Uhr;

Trainer Klaus Schmidt kehrt mit dem SCR Altach am Samstag in der 25. Runde der Fußball-Bundesliga in die Oststeiermark zurück. Das Gastspiel der Vorarlberger beim TSV Hartberg (17.00 Uhr) ist für deren Coach besonders brisant, schließlich hat der 55-jährige Fußballlehrer die Saison noch als TSV-Cheftrainer begonnen. Im Abstiegskampf rangieren die Hartberger mit zwölf Zählern auf Rang vier der Qualifikationsgruppe, einen Punkt vor Altach und drei vor Schlusslicht Ried.

Angesichts der Tabellensituation wollte sich Schmidt nicht mit Sentimentalitäten aufhalten. "Es geht nur darum, dass wir als SCR Altach den Klassenerhalt schaffen. In dieser Hinsicht ist das Spiel in Hartberg natürlich eines, in dem wir punkten wollen." Um die Strapazen vor der wichtigen Partie zu reduzieren, reisten die Vorarlberger am Freitag erstmals seit längerem wieder mit dem Flugzeug an. Nach der Partie geht es jedoch wieder mit dem Mannschaftsbus ins Ländle zurück.

Im Vergleich zum Derby in Lustenau vor einer Woche, das die Altacher mit 0:1 verloren, kann Schmidt in Hartberg wieder auf Innenverteidiger Felix Strauss bauen, der nach seiner Sperre zurück ist. Auch Abwehrrecke Jan Zwischenbrugger steht nach langer Verletzungspause wieder im Kader. "Jan ist als Typ und als Spieler jemand, der in dieser Saison noch sehr wichtig werden kann", erhofft sich der Trainer. Es fehlt allerdings weiter Offensivkraft Mike-Steven Bähre, der wegen einer Muskelverletzung im Unterschenkel wohl länger ausfällt.

Dass er die Hartberger Mannschaft gut kenne und umgekehrt sie ihn, beurteilte Schmidt gelassen. "Ich denke, das gleicht sich aus. Überraschungen wird es keine geben."

Lobende Worte für seinen Vorgänger fand Markus Schopp, der seit Dezember beim TSV das Sagen hat. "Ich schätze Klaus Schmidt sehr. Er hat in all den Jahren überall bewiesen, egal wo er gearbeitet hat, dass er sehr gute Lösungen findet, um Vereine stabil zu machen." Schopp wollte zudem die Brisanz der Trainer-Thematik nicht überbewerten. "Es sind die Jungs, die am Platz ihre Aufgaben bekommen und wenn möglich aus Sicht Hartbergs gewinnen - und das nicht gegen den Klaus Schmidt, sondern gegen Altach."

Genau wie Schmidt hat der TSV-Coach sein Team als Schlusslicht übernommen und von dort vorerst weggeführt. Unter Schopp gab es im Frühjahr bisher drei Siege und ein Remis bei vier Niederlagen. "Es hat sich vieles entwickelt, aber wir sind noch lange nicht dort, wo wir sein wollen. Wir haben noch immer sehr, sehr viel vor uns, aber wir haben auch schon richtig viel abgearbeitet und auf das sind wir stolz", so der 49-Jährige, der am Samstag personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Beide Teams konnten bisher jeweils ein Saisonduell für sich entscheiden. Das Heimspiel im Juli gewann Hartberg mit 2:1, in Altach gab es im Oktober eine 0:1-Niederlage.