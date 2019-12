Impeachment gegen Trump eingeleitet

Gegen Donald Trump wird ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet.

Das US-Repräsentantenhaus beginnt mit der Vorbereitung von Anklagepunkten gegen Präsident Donald Trump. Die Vorsitzende der von Demokraten dominierten Kongresskammer, Nancy Pelosi, erklärte am Donnerstag, Trump habe schwere Verfassungsverstöße begangen. "Unsere Demokratie ist es, worum es geht", sagte sie.

"Der Präsident lässt uns keine andere Wahl, als zu handeln, weil versucht - wieder einmal - die Wahl zu seinen Gunsten zu korrumpieren." Der Präsident habe sich an Machtmissbrauch beteiligt, die nationale Sicherheit untergraben "und die Integrität unserer Wahlen gefährdet." Sie genehmige die Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens "traurig, aber mit Vertrauen und Demut".

Das steht im Zentrum der Impeachment-Untersuchung

In einer nicht öffentlichen Fraktionssitzung der Demokraten wurde noch am Mittwoch nach der Anhörung der Rechtsexperten - drei sprachen sich für, einer gegen ein Amtsenthebungsverfahren aus - über das weitere Vorgehen beraten. Pelosi fragte nach Berichten von Teilnehmern: "Seid ihr bereit?" Die Antwort sei ein lautes "Ja!" gewesen.

Drei Juraprofessoren attestierten Trump in einer Anhörung im Justizausschuss des Repräsentantenhauses ein Verhalten in der Ukraine-Affäre, das ein Amtsenthebungsverfahren rechtfertige. Die Republikaner boten einen Experten auf, der gegenteiliger Meinung war.

Trump: "Ein Witz"

Trump selbst, der zum Zeitpunkt der Anhörung beim Nato-Gipfel in London weilte, bezeichnete den Vorgang als "Witz". Im Übrigen bezweifele er, dass sich viele Leute in den USA die Befragung im Kongress ansehen würden, weil sie "langweilig" sei. Die Republikaner stärkten ihm den Rücken. Das Prozedere im Justizausschuss nannten Parteivertreter eine "Schande" und unfair.

US-Präsident Donald Trump gibt sich kämpferisch angesichts der weiteren Vorbereitungen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn. Die Demokraten im Repräsentantenhaus wollten "wegen nichts" ein Impeachment-Verfahren anstoßen, schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter. Die Republikaner seien aber vereinter denn je. "Wir werden gewinnen!"

Republikaner-Mehrheit in der Kammer

Über die Anklagepunkte, die nun ausgearbeitet werden, könnte der Justizausschuss des Repräsentantenhauses kommende Woche abstimmen. Das gesamte Repräsentantenhaus könnte bis Weihnachten votieren. Dann würde das Verfahren im neuen Jahr an den Senat weitergeleitet, wo es eine Art Prozess geben wird. In der Kammer sind Trumps Republikaner in der Mehrheit. Um ihn des Amtes zu entheben, wäre dort eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig.